Lo storico scudetto della Zinella ormai è prossimo a tagliare il traguardo dei 40 anni. E forse non è un caso che anche Alessandro Orefice, allenatore bolognese, abbia 40 anni (in realtà ne compirà 41 il 31 agosto). Alessandro ha vinto lo scudetto di Francia, nel volley, alla guida del Levallois Paris Saint-Cloud. Secondo titolo consecutivo e felicità massima per Orefice che, dopo aver portato le sue idee alla nazionale estone, ha scelto, nel frattempo, quella slovena. Per coronare un sogno chiamato Olimpiadi. Orefice e adesso? "Sono tornato due giorni a Bologna per ritrovare la famiglia e gli amici. A Parigi sto benissimo. Mi mancano però la quotidianità con gli amici e la famiglia. E appena posso rientro". Secondo titolo consecutivo. "Già , è il terzo, ma fare il bis un anno dopo è fantastico.

Alessandro Orefice: dallo scudetto in Francia al sogno delle Olimpiadi nel volley