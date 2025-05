al via l attesissima due giorni dedicati alla vernaccia prevista una lunga serie di eventi tra musica e cultura

La festa della due giorni alla ‘Regina Ribelle’ Vernaccia di San Gimignano apre le tre piazze da questa mattina che sono il cuore pulsante di cultura, storia e turismo del centro storico fino a domani. Si può dire il festival internazionale della sua eccellenza la Vernaccia la Regina, conosciuta nel mondo da esperti giornalisti del settore presenti anche in questa terzo appuntamento promosso dal Consorzio Vernaccia con il patrocinio del Comune, Camera di commercio e Regione. Da questa mattina nuove pagine con la curiosità del turismo in piazza Cisterna con i lavori di rifinitura alle vetrine riservate ai produttori del Consorzio distese nelle piazze Duomo, Cisterna e piazza delle Erbe. Due giorni di feste e molto altro, tanto in questo nostro festival nel ricco programma-progetto dove si incontra il banco degli assaggi, il percorso museale nella Rocca, le eccellenze toscane dal prosciutto e il pecorino Dop ai piatti delle cucine dei ristoranti Bistrot Magnino, Osteria San Giovanni e Fuori Luogo e perfino lo spazio ai bambini in piazza Pecori. 🔗Leggi su Lanazione.it

