agroalimentare il dibattito in europa sì a tecniche genomiche

Il mondo agricolo chiama e l'Europa deve rispondere, proprio mentre si va a discutere la nuova Pac (Politica agricola comune), che scriverà il futuro dei prossimi dieci anni. Anche perché, come emerso in una relazione a Bruxelles, nel vecchio continente ogni giorno chiudono 800 aziende del settore, senza rinnovamento. E alle nostre latitudini, lo spreco alimentare si attesta al 20%, mentre 37 milioni di europei hanno un pasto proteico garantito ogni due giorni. BOLOGNA. Agrofutura È la fotografia scattata da Dario Nardella, membro (dem) della Commissione per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale al Parlamento Ue, fra i relatori a confronto sul rapporto fra l'Italia e l'Europa sulle politiche agricole. Un tema cardine nell'universo Agrofutura. "Le sfide sono gigantesche: nel 2050 ci ritroveremo con il 10% delle rese agricole in meno, per l'impatto ambientale.

