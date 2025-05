Affitti brevi le sanzioni Mille multe in quattro mesi Stangata al ’paperone’

L'aumento delle sanzioni sugli affitti brevi sta colpendo duramente i trasgressori, con mille multe in soli quattro mesi. Palazzo Vecchio intensifica i controlli, registrando un'impennata del 100% tra marzo e aprile. La sindaca Sara Funaro ha presentato i dati all'ultimo conviviale, evidenziando la ferma volontà dell’amministrazione di combattere le irregolarità nel settore.

di Gabriele Manfrin Mille sanzioni, 223 controlli nel 2025, di cui ben 163 tra marzo e aprile, con un’impennata del 100%. Quando si parla di affitti brevi irregolari, Palazzo Vecchio non fa sconti, e i numeri parlano chiaro. A presentare gli ultimi dati è stata la sindaca Sara Funaro durante il convegno "Le città tra bellezza e turismo di massa: la regolazione sostenibile", organizzato da Ali e moderato da Erika Pontini, capocronista de La Nazione, con la partecipazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Secondo i numeri forniti dal Comune, l’attività di vigilanza nel 2025 ha registrato un’accelerazione netta. E i risultati si sono già visti: 1002 multe in meno di quattro mesi. "Abbiamo trovato anche un soggetto che dal 2022 gestiva 40 strutture senza mai inviare una comunicazione sugli ospiti", ha spiegato la prima cittadina, testimoniando come il fenomeno delle locazioni turistiche sia sempre meno legato al singolo appartamento e sempre più a gestioni strutturate, talvolta elusive. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi, le sanzioni. Mille multe in quattro mesi. Stangata al ’paperone’

