aeroporto prato di traverso sulla nuova pista

Il Comune di Prato non rilascia il parere sulla compatibilità ambientale dell’aeroporto di Firenze. La scelta – come motivato dal dirigente del servizio Ambiente, Francesco Caporaso e dal responsabile dell’unità Tutela dell’Ambiente e sicurezza, Francesco Sanzo - deriva dal fatto che al momento non sussisterebbero "le condizioni per l’espressione di un parere informato e motivato da parte dell’amministrazione comunale di Prato in merito alla compatibilità ambientale del progetto". Il riferimento è alla documentazione fornita da Toscana Aeroporti all’interno del procedimento di ViaVas integrato per il project review del Piano di sviluppo aeroportuale al 2025. In particolare, stando propria a questa documentazione, il progetto per il nuovo aeroporto "rischia di aggravare il carico di inquinamento acustico, diurno e notturno, per le zone di Cafaggio, San Giorgio e Santa Maria a Colonica, ma anche per Mezzana e Casale". 🔗Leggi su Lanazione.it

