Il 13 maggio scorso la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Hera, Ciclat e Cfa dopo che la Corte di Appello di Bologna aveva riconosciuto il trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo dei servizi ambientali di Federambiente che la societĂ aggiudicataria avrebbe dovuto applicare a cinque lavoratori impiegati nell’appalto. Lo comunica l’ Unione Sindacale di Base lavoro privato della provincia di Forlì-Cesena, sottolineando che l’articolo 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali, sottoscritto il 17 giugno 2011 da FederAmbiente con Cgil, Cisl e Uil, disciplina l’esternalizzazione dei servizi ambientali anche attraverso l’appalto, vincolando il committente ad alcuni obblighi, tra i quali fare applicare alle societĂ appaltatrici lo stesso trattamento economico e normativo del Ccnl di settore e non, come in questo caso, il contratto delle cooperative sociali con differenze retributive e contributive inferiori di parecchie centinaia di euro mensili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Adeguate i salari delle coop sociali". Vanno equiparati a Federambiente