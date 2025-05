Addio Vlahovic il sostituto è un big | doppio ribaltone Juventus

La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con un'importante novità di calciomercato: l'addio a Dusan Vlahovic e l'arrivo di un grande sostituto. Dopo i recenti pareggi contro Bologna e Lazio, la squadra di Tudor ha bisogno di tornare alla vittoria in una sfida che appare alla portata. Domani sarà una prova cruciale per la stagione.

La Juventus di Tudor giocherà domani contro l’Udinese, ma prima bisogna evidenziare un aggiornamento di calciomercato su Dusan Vlahovic. Dopo aver pareggiato i due scontri diretti contro il Bologna e contro la Lazio, di fatto, la Juve ha di fronte a sé una gara sulla carta molto abbordabile. Domani sera, infatti, all’Allianz Stadium la ‘Vecchia Signora di Igor Tudor giocherà contro l’Udinese. Addio Vlahovic, il sostituto è un big: doppio ribaltone Juventus (Ansa Foto) La Juventus, ovviamente, deve assolutamente battere il team friulano per dare un importantissimo segnale nella corsa alla qualificazione della prossima edizione della Champions League. Anche perché le avversarie al quarto posto della squadra di Igor Tudor hanno in calendario delle gare molto più insidiose. La Lazio, che ha attualmente gli stessi punti della ‘Vecchia Signora’, giocherà infatti a San Siro contro l’Inter, mentre la Roma ospiterà il Milan. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Vlahovic, il sostituto è un big: doppio ribaltone Juventus

Juventus, Vlahovic ai saluti: il sostituto arriva dalla Germania

La Juventus si prepara a salutare Dusan Vlahovic e la sua cessione può finanziare il colpo dalla Germania per il suo erede

Vlahovic tradisce la Juve con un'altra Big italiana: affare da 34 milioni

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra ormai lontano da proprio dal campionato italiano con un'altra big in agguato. In caso di addio di Antonio Conte e conseguente cessione del pupillo Lukaku

Juve, scelta fatta sull'addio: già individuato il sostituto per 30 milioni

Poi, in avanti, non c'è soltanto l'addio di Vlahovic da registrare ecco che i bianconeri in un sol colpo prenderebbero il sostituto sia di Conceicao che di Kolo Muani, per i 30 milioni che

Contro l'udinese amaro pari, occorre cambiare marcia fin da subito per la Juventus

La gara contro l'Udinese ha fatto vedere delle cose positive ma soprattutto negative per la Juventus.