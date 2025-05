Abetone, 17 maggio 2025 – Abetone in lutto per la morte di Adua Milianti. Classe 1936 (era nata nell’allora comune di Cutigliano, l’11 maggio), la signora Adua era conosciutissima in paese, così come tutta la sua famiglia. S orella del campione olimpionico di sci Paride, che fu allenatore della Valanga Azzurra, e della direttrice della scuola di sci Marilena, fra i titolari della storica azienda di marmellate Il Baggiolo, Adua si era sposata nel 1959 con Aldo Formento, col quale ha vissuto fino alla morte nel 2001. La coppia ha avuto due figli: Andrea, direttore degli impianti della Val di Luce ed ex presidente del Municipio di Abetone e Monica, maestra sci e componente del Collegio dei Maestri di Sci della Toscana. Insieme al marito nel 1996 Adua Milianti aveva preso in gestione il rifugio della Selletta, continuando poi a seguirne l’attività anche successivamente alla scomparsa di Aldo. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio alla signora della neve: è morta Adua Milianti