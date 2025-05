Scandalo in Grecia: Adidas pubblica una foto di sneaker sull’Acropoli senza autorizzazione. Il governo greco protesta e annuncia azioni legali L’Acropoli, simbolo millenario della civiltà greca, non è un cartellone pubblicitario per sneaker multicolori. E la Grecia, giustamente, non l’ha presa affatto bene. Una pubblicità di Adidas che ha immortalato una scarpa sull’iconico sito archeologico ha scatenato un’ondata di indignazione, tanto che il governo ha promesso azioni legali. La motivazione è chiara: nessuna autorizzazione era stata concessa. Acropoli “calpestata”: la Grecia denuncia Adidas per la pubblicità – FOTO – Cityrumors.it «Non è stata rispettata la procedura legale», ha dichiarato senza mezzi termini la ministra della Cultura Lina Mendoni, pressata dai media e dai partiti di opposizione di sinistra. 🔗Leggi su Cityrumors.it

