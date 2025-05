L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha definita per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano” Il 17 maggio 1990 è una data storica e molto importante per la democrazia e la libertà di pensiero e di azione: trentacinque anni fa, infatti, l’Organizzazione . Continua L'articolo Accadde oggi: 17 maggio, l’omosessualità non è una malattia mentale proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su Fremondoweb.com

