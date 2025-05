abbasso chi confonde una partita per un evento

Domani alle vostre 13 a Goodison Park si gioca Everton -Southampton, una partita inutile per la classifica – i Toffees sono salvi e troppo lontani dalla zona Europa, i Saints sono già retrocessi – eppure importantissima: sarà l’ultima giocata in questo stadio dall’Everton. Il nuovo stadio fa ovviamente cagare a chi ama davvero il calcio, e manda in sollucchero gli onanisti della experience che dicono evento invece di partita, bevono analcolico e preferiscono gli xG alla figa. Goodison Park è stato costruito nel 1892, fa parte della storia dell’Inghilterra oltre che di quella dell’Everton, e non era ovviamente più adatto alle necessità del calcio moderno che punta all’intrattenimento e non all’appartenenza. Andate a leggervi sul Guardian (chiedo scusa per la parolaccia) la bellissima storia che hanno raccontato su questo stadio antico e bellissimo, intervistando i tifosi dei Toffees su cosa significa andare a vedere la partita della loro squadra su quegli spalti ogni due settimane: persone che “se li tagliassi sanguinerebbero blu”, persone che hanno sparso le ceneri del padre tifoso sul campo, ricordi legati a partite epiche, giocatori leggendari, anche sconfitte terribili. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

