Zuppi e Ligabue al Salone del libro | Io Papa? Avrei fatto come nel film di Nanni Moretti

Il cardinale Matteo Zuppi, presente al Salone del Libro di Torino, ha scherzato sull'idea di diventare Papa, citando il film di Nanni Moretti. "Se fossi stato il nuovo Papa, dopo l'Habemus Papam mi sarei affacciato al balcone e avrei detto 'non ce la faccio'", ha affermato, suscitando ilarità tra i presenti.

