Zona industriale di Case Castagnoli si caldeggia un food truck per i 400 lavoratori impegnati ogni giorno

Nella zona industriale di Case Castagnoli, si propone l'installazione di un food truck per i 400 lavoratori quotidiani. Il Comune di Cesena supporta attivamente lo sviluppo delle aree produttive, rispondendo alle esigenze di imprese e dipendenti. Case Castagnoli, a breve distanza dal centro, sta diventando un polo in espansione, con opportunità per tutti.

Il Comune di Cesena continua a sostenere lo sviluppo delle aree produttive del territorio, con particolare attenzione alle esigenze concrete di imprese e lavoratori. Tra queste, l'area di Case Castagnoli, a pochi minuti dal centro cittadino, si sta affermando come un polo in espansione.

