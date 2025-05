Zola sorprende | Milan sfortunato in Coppa Italia ha avuto chance ma …

Gianfranco Zola, storica stella del calcio italiano, ha commentato la sfortunata finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna. Nonostante le molteplici opportunità, i rossoneri non sono riusciti a concretizzare e il risultato finale ha sorpreso tutti gli appassionati. Ecco le sue riflessioni sull'incontro e sulle prestazioni delle due squadre.

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna

Zola: “Milan? Sicuramente tutti si aspettavano di più dal diavolo”

Zola: “Milan? Sicuramente tutti si aspettavano di più, credo che…”

