Gianfranco Zola non usa giri di parole, ecco chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli, con la Lazio bisogna poi fare attenzione a questo pericolo.. Gianfranco Zola ha parlato a Il Corriere dello Sport della lotta scudetto tra Napoli- Inter e non solo. Ecco un estratto, pensiero anche sulla gara dei nerazzurri con la Lazio. NAPOLI O INTER – «A questa rispondo. Anche se adesso, magari, faranno tutti scongiuri e tarocchi.. Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto. Nonostante il pareggio col Genoa? In Borsa si direbbe che il pareggio con il Genoa ha aumentato la volatilità». UN DAZIO ALLA TRUMP – «Beh, lui l’ha fatta salire un po’ troppo. Ma ripeto, resta in vantaggio il Napoli. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili e a Parma non sarà una passeggiata, ma dovranno essere bravi a gestire i momenti di agitazione e tensione». 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zola sorprende: «Inter o Napoli? Ecco chi vince lo scudetto, con la Lazio attenzione a…»