Gianfranco Zola intervistato dal Corriere dello Sport parla della lotta scudetto tra Napoli e Inter e poi si lascia ad alcune considerazioni sul futuro di Conte. Leggi anche: Juventus, Chiellini proverà a convincere Conte a tornare (Gazzetta) Zola: «Il Napoli di Conte ha una pressione maggiore in questa fase». La pressione scudetto è più su Conte o Inzaghi? « Il Napoli ha una pressione maggiore in questa fase, sanno di non poter più sbagliare. L’Inter invece è lì, non ha nulla da perdere. Ma conoscendo il carattere e la personalità delle squadre di Antonio non dovrebbe essere un problema». Lei ha collezionato 105 partite con il Napoli e 102 con il Parma. Conosce tutti e tutto: il Tardini sposta gli equilibri? « Sicuramente è un campo pericoloso. Uno stadio piccolo ma molto caldo: me lo ricordo così. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

Zola: «Non sono così convinto che Conte vada via da Napoli. Io proverei a tenerlo a ogni costo»