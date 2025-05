Zola: «Napoli favorito per lo scudetto. Ma il Tardini sarà un inferno»"> Gianfranco Zola vola con la mente a Parma, ma le sue parole restano radicate al cuore del calcio italiano. Intervistato da Fabio Mandarini per Corriere dello Sport, l’ex fantasista del Napoli e del Parma — 105 presenze in azzurro, 102 in gialloblù — ha parlato del rush finale di un campionato che definisce «bello, incerto e di qualità». «Non me l’aspettavo così equilibrato a questo punto. Il Napoli è ancora favorito: quel punto di vantaggio può significare tanto». Sul Napoli e il duello scudetto «Il pareggio con il Genoa ha aumentato la “volatilità”, per usare un termine da Borsa. Ma il Napoli ha tutto nelle sue mani. A Parma sarà durissima, ma se sapranno gestire i momenti di tensione, resteranno davanti». E aggiunge: «Anche l’Inter ha un impegno complicato con la Lazio. 🔗Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zola: «Napoli favorito per lo scudetto. Ma il Tardini sarà un inferno»