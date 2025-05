L’ex giocatore e allenatore ha parlato del futuro del tecnico salentino ed esaltato il possibile passaggio del centrocampista belga in azzurro Intervistato dal Corriere dello Sport, Gianfranco Zola ha affrontato numerosi temi riguardanti anche il Napoli. Dopo aver toccato il discorso scudetto l’attuale vice presidente della Lega Pro si è soffermato su altri topic caldissimi intorno agli azzurri. Tra questi, ovviamente, quello legato al futuro di Antonio Conte. L’allenatore salentino non ha dato garanzie sulla sua permanenza, lasciando aperte le porte per una permanenza, ma anche di un addio. La Juventus monitora la sua situazione, in attesa di capire la decisione che prenderà dopo il colloquio con Aurelio De Laurentiis. E poi c’è De Bruyne, un’opportunità di mercato gigante, che il Napoli vorrebbe cogliere. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Zola esalta De Bruyne e pensa al futuro di Conte: “Ho un grande dubbio”