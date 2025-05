Zirkzee Juve | una rivale dei bianconeri anticipa tutti nella corsa all’olandese? Studiata la formula per riportarlo in Serie A cosa sta succedendo

Zirkzee Juve: una rivale del club bianconero anticipa tutti nella corsa all’attaccante? Studiata la formula per riportarlo in Serie A, i dettagli. L’ Inter pensa concretamente a Joshua Zirkzee. È questo quello che ha rivelato il Corriere dello Sport, affermando come l’ex obiettivo del calciomercato Juve potrebbe far ritorno in Serie A già dalla prossima stagione. Secondo il quotidiano, i costi per il club nerazzurro non sarebbero affatto proibitivi! Ecco la strategia che hanno in mente di attuare Ausilio e Marotta. ZIRKZEE INTER – « I tempi non sono ancora maturi. Il campo, infatti, ha sempre la priorità. Vale per l’Inter, nel pieno dello sprint scudetto con sole 2 giornate alla fine del campionato, ma soprattutto proiettata verso la finale di Champions del 31 maggio. Ma vale pure per il Manchester United, che deve solo arrivare in fondo ad una deludente Premier, ma che può ancora salvare la stagione vincendo l’Europa League contro il Tottenham, mercoledì prossimo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

