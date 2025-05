Zirkzee Inter si può fare! Ecco la strategia e formula dei nerazzurri per l’affare dallo United | i dettagli

L'affare Zirkzee-Inter si fa sempre più concreto. Con una strategia ben definita, i nerazzurri puntano a portare l'attaccante dal Manchester United. Analizziamo i dettagli della trattativa e la formula studiata per concretizzare questo interessante colpo di mercato, che potrebbe arricchire ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi.

Zirkzee Inter, l'affare si può fare! C'è la strategia e formula del club nerazzurro per il colpo dallo United: i dettagli La pista che porta Joshua Zirkzee all'Inter è più di una semplice suggestione di mercato. L'attaccante, passato dal Bologna al Manchester United la scorsa estate, potrebbe già tornare a calcare i campi della Serie

