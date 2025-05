Zirkzee idea clamorosa per l’attacco! L’Inter studia la strategia per convincere il Manchester United – CdS

L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio attacco puntando su Joshua Zirkzee. In seguito alle recenti partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, i nerazzurri stanno elaborando una strategia per convincere il Manchester United a cederlo. Un’operazione che potrebbe portare nuova linfa al reparto offensivo interista.

Zirkzee è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter, nome che esce fuori dall’esigenza dei nerazzurri di rinforzare il reparto offensivo dopo le uscite di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono alla ricerca di un’alternativa credibile al duo titolare composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. LA STRATEGIA – Dopo una stagione deludente al Manchester United, Joshua Zirkzee potrebbe presto tornare in Serie A, campionato in cui si era messo in luce con la maglia del Bologna. L’operazione è ancora nelle fasi iniziali e si svilupperà solo dopo la finale di Europa League che vedrà impegnato lo United contro il Tottenham. L’ Inter ha già in mente la formula con cui presentarsi al tavolo: prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate alle prestazioni del giocatore. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zirkzee idea clamorosa per l’attacco! L’Inter studia la strategia per convincere il Manchester United – CdS

