I Paperi più amati fanno tappa nel territorio transfrontaliero nella storia d’eccezione in edicola da mercoledì 21 maggio. A Gorizia e Nova Gorica nei prossimi giorni è prevista una visita d’eccezione: Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua. In occasione di GO! 2025 (Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025), Topolino – il settimanale a fumetti più amato d’Italia – propone ai suoi lettori “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello”, una storia inedita che unisce lo stile unico che contraddistingue da 75 anni le sue storie, all’atmosfera suggestiva del territorio goriziano e di confine. “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” sarà pubblicata sul numero 3626 del magazine edito da Panini Comics, in edicola da mercoledì 21 maggio. In questa avventura “transfrontaliera” (firmata dallo sceneggiatore Niccolò Testi e dal disegnatore Giampaolo Soldati) Zio Paperone, accompagnato dai suoi amatissimi nipoti, si ritrova alle prese con un misterioso enigma ambientato al Castello di Gorizia dove, secondo una leggenda, sarebbe nascosto un tesoro appartenuto alla contessa che ne deteneva la proprietà secoli prima. 🔗Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” su Topolino n. 3626