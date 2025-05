Zhang fa gli auguri a Moratti per gli 80 anni | Il presidente che ci ha fatto diventare tutti nerazzurri – FOTO

In occasione dell'ottantesimo compleanno di Massimo Moratti, l'ex presidente dell'Inter Steven Zhang ha condiviso una toccante dedica sui social. Un messaggio che celebra non solo la carriera di Moratti, ma anche il suo contributo nel far crescere l'amore per i colori nerazzurri tra i tifosi. Un gesto simbolico per onorare una figura iconica del club.

Zhang fa gli auguri a Moratti per gli 80 anni: la bellissima dedica social da un ex presidente dell’Inter all’altro. Il messaggio. In occasione degli 80 anni di Massimo Moratti, nemmeno l’ex presidente nerazzurro Steven Zhang ha voluto mancare agli auguri per lo storico presidente che ha scritto la storia dell’ Inter. Dalla Cina, attraverso il proprio profilo Instagram, il figlio di Zhang Jindong ci ha tenuto a rivolgere una bella dedica nei confronti dello storico patron nerazzurro. Ennesimo attestato di stima per Moratti, che negli anni ha speso sempre belle parole nei confronti di Zhang. L’ex numero uno della Saras si è spesso tenuto aggiornato su ciò che accadeva all’ Inter negli anni del passaggio di consegne tra Thohir e Suning, allacciando contatti diretti con il rampollo della famiglia Zhang. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zhang fa gli auguri a Moratti per gli 80 anni: «Il presidente che ci ha fatto diventare tutti nerazzurri» – FOTO

