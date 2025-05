Zeudi Di Palma inaugura il suo store | di cosa si tratta I dettagli

Zeudi Di Palma: da Miss Italia all’imprenditoria artistica: apre il suo primo negozio di tatuaggi. Tutti i dettagli. Zeudi Di Palma, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2021, è pronta a stupire ancora una volta il pubblico italiano. Questa volta non si tratta di passerelle o campagne di moda, ma di una scelta coraggiosa, creativa e decisamente personale: l’apertura del suo primo negozio di tatuaggi. Un progetto imprenditoriale che unisce arte, identità e rinascita. Leggi anche Grande Fratello, giunge al capolinea una storia d’amore tra due ex gieffini? L’indiscrezione Zeudi ha sempre utilizzato la sua immagine pubblica per trasmettere messaggi positivi. Il nuovo progetto nasce proprio da questa identità forte e coerente. Il negozio, che sarà inaugurato ad Aversa in Via Antonio Gramsci, 77 nelle prossime settimane, avrà uno stile moderno e urbano, con un forte richiamo alla cultura underground e all’estetica street. 🔗Leggi su 361magazine.com

