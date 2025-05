Zelensky Starmer Macron e gli altri volenterosi al telefono con Trump da Tirana Meloni non c’è | Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina

Un vero e proprio vertice dei volenterosi a margine di quello più ampio della Comunità politica europea, culminato nella scelta di parlare telefonicamente con Donald Trump proprio mentre a Istanbul le delegazioni di Ucraina e Russia stanno concludendo il loro incontro. Alla riunione però, Giorgia Meloni non ha partecipato, confermando la tensione con il formato che si è visto prima a Londra, quindi a Parigi ed infine sabato scorso a Kiev (dove Meloni era intervenuta, sebbene solo telefonicamente, mentre era in presenza in Francia). Chi c’era al vertice. L’incontro a Tirana ha visto riunirsi in sede riservata Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Voldymyr Zelensky e a far filtrare l’indiscrezione è stato proprio l’Eliseo. Una riunione subito dopo la plenaria del summit della Comunità Politica Europea, nel corso della quale il gruppo ha deciso di parlare telefonicamente con Donald Trump. 🔗Leggi su Open.online

