Zelensky Starmer Macron e gli altri volenterosi al telefono con Trump da Tirana E Meloni non c’è

A Tirana, i leader volenterosi come Zelensky, Starmer e Macron si confrontano telefonicamente con Trump, mentre in parallelo a Istanbul proseguono i colloqui tra Ucraina e Russia. Assente all'importante vertice, Giorgia Meloni, solleva interrogativi sulla presenza italiana in un dibattito cruciale per la geopolitica europea. Un incontro che segna le dinamiche del potere nella regione.

Un vero e proprio vertice dei volenterosi a margine di quello più ampio della Comunità politica europea, culminato nella scelta di parlare telefonicamente con Donald Trump proprio mentre a Istanbul le delegazioni di Ucraina e Russia stanno concludendo il loro incontro. Alla riunione però, Giorgia Meloni non ha partecipato, confermando la tensione evidentemente non risolta con il formato che si è visto prima a Londra, quindi a Parigi ed infine a Kiev (dove Meloni era intervenuta, sebbene solo telefonicamente). Chi c’era al vertice. L’incontro a Tirana ha visto riunirsi in sede riservata Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Voldymyr Zelensky e a far filtrare l’indiscrezione è stato proprio l’Eliseo. Una riunione subito dopo la plenaria del summit della Comunità Politica Europea, nel corso della quale il gruppo ha deciso di parlare telefonicamente con Donald Trump. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. E Meloni non c’è

