Zelensky da Erdogan | Chiediamo il cessate il fuoco Mosca | Possibili compromessi In mattinata via ai negoziati a Istanbul

Oggi a Istanbul, il presidente turco Erdogan accoglie il leader ucraino Zelensky, il quale chiede un cessate il fuoco e possibili compromessi con Mosca. I negoziati tra le delegazioni russa e ucraina inizieranno alle 10 ora locale, in un tentativo di trovare una soluzione al conflitto in corso.

Zelensky, se non ci sarà cessate il fuoco, chiediamo sanzioni

Secondo msn.com: (ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in conferenza stampa che se nei colloqui ...

A Istanbul il vertice degli assenti. Zelensky: «Chiediamo il cessate il fuoco». Trump: «Tutto fermo se non vedo Putin»

Segnala unionesarda.it: Alla fine, Istanbul si è rivelato il vertice delle grandi assenze. Dopo il forfait di Vladimir Putin, anche gli altri leader hanno deciso progressivamente di non partecipare. Volodymyr Zelensky ‚Äď già ...

L'incontro tra Zelensky e Erdogan a Istanbul

Da ilgiornale.it: Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Instanbul per trattare un cessate al fuoco con la Russia. Ad accoglierlo il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, le immagini (Alexander Ja ...

Erdogan offre mediazione a Zelensky per la pace: invito a Kiev per colloqui

Durante un incontro privato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto al leader ucraino Volodymyr Zelensky di mediare per un accordo di pace con la Russia.