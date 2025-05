Zanetti arrivano gli auguri a Moratti | parole da brividi per il compleanno – FOTO 

Zanetti, arrivano gli auguri di Pupi all’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti, ecco le parole da brividi scelte per i suoi 80 anni, il post social . Tramite un post diramato sul proprio profilo Instagram anche Javier Zanetti ha fatto gli auguri di compleanno a Massimo Moratti. Vediamo cosa ha scritto l’ex Inter per lui, segue il comunicato del club sui portali ufficiali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier Zanetti (@javierzanetti) AUGURI ZANETTI A MORATTI – «Sempre e per sempre, l’Inter e l’interismo. Ogni giorno un amore più grande per i nostri colori. Buon compleanno, Presidente» COMUNICATO INTER – «80 anni segnati da uno straordinario interismo. Massimo Moratti insieme alla sua famiglia ha legato per sempre il suo nome alla storia del Club nerazzurro grazie ad una assoluta dedizione e ad un amore incondizionato. 🔗Leggi su Internews24.com

