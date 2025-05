GROTTAZZOLINA Negli ultimi giorni in casa Yuasa Battery Grottazzolina si è posta sostanzialmente l’attenzione sui saluti da parte di quegli atleti che non faranno parte del roster della prossima stagione e saranno protagonisti altrove in Italia o anche all’estero. In quest’ultimo caso ad esempio per Demyanenko si spalancano le porte della Polonia, campionato di altissimo livello, uno dei pochi che sinceramente può tenere il passo di quello della Superlega con investimenti economici pure. Scelta di vita e di famiglia quella di Zhukouski che dopo tanti anni in giro per l’Italia e l’Europa ha deciso di tornare in patria, visto che giocherà nel campionato croato. Chi invece sarà ancora in Italia sarà il suo connazionale Gabriel Cvanciger uno di quelli che la Yuasa ha contribuito a lanciare nell’olimpo del volley con diverse gare da protagonista anche nei momenti in cui Petkovic era alle prese con guai fisici. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, attese novità sul mercato