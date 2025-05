Yoga e caprette Tutti pazzi per la natura

Scopri il connubio tra yoga e caprette in Brianza, dove la natura regna sovrana! Unisciti a noi per un weekend all'insegna del benessere e della sostenibilità con Xnatus, la rete green di Matteo Villa. Partecipa a un'esperienza unica: yoga con le caprette e raccolta di fragole, per divertirsi in armonia con l'ambiente!

Yoga con le caprette e raccolta delle fragole, in Brianza tutti pazzi per la natura: doppio appuntamento nel fine settimana con Xnatus, la rete green creata da Matteo Villa, il re dell’orto condiviso nato durante il Covid, per offrire a tutti opportunità di divertimento sostenibile. Tutt’altro che una moda per gli amanti della natura alla ricerca di nuove esperienze a contatto con piante e animali. Sabato e domenica da contadini per rigenerarsi e rimettersi in armonia con se stessi, dimenticando per qualche ora la vita frenetica di tutti i giorni, "ma anche un modo per riflettere sulla bellezza che ci circonda e sul nostro impegno per conservarla", dice Villa. È lui il grande costruttore di ponti fra le realtà agricole del Vimercatese che ha lanciato tante attività che prima rimanevano in sordina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Yoga e caprette. Tutti pazzi per la natura

