Yildiz torna dalla squalifica in Juve Udinese | discorso di Tudor al turco Cosa gli ha detto prima del suo ritorno in campo

Yildiz è pronto a tornare in campo per la sfida Juve-Udinese dopo la squalifica. Prima del suo rientro, Igor Tudor ha voluto parlare del numero 10 in conferenza stampa, condividendo le sue osservazioni sul percorso del giovane talento. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero riguardo alle difficoltà affrontate da Yildiz.

Yildiz torna dalla squalifica in Juve Udinese: Tudor ha parlato anche del numero 10 in conferenza stampa. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve – Udinese. Queste le parole del tecnico bianconero su Yildiz. YILDIZ – «Ha sofferto tanto, ha avuto questa roba che abbiamo già commentato. È stato dispiaciuto, è stato fondamentale nella nostra rosa. Ha saltato quasi 4 gare, gli ho detto ora di non sentire la responsabilità di farsi perdonare e andare oltre dal punto di vista psicologico, deve andare dentro la gara e fare ciò che sa fare. Deve fare quello in cui è bravo di fare. Nelle zone di campo solo quelli con qualità possono fare e stare bene».

