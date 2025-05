Yildiz Juve il retroscena | due settimane di tormenti non si è concesso un minuto di tregua Il numero 10 ha reagito così dopo la squalifica

Yildiz Juve, il retroscena: come ha reagito alla squalifica il numero 10 bianconero. Rivelazione sul turco. Come rivelato dal Corriere dello Sport, dopo la squalifica Kenan Yildiz non si è concesso neanche un minuto di tregua. Nei quindici giorni di “purgatorio”, non ci sarebbe stato neanche un attimo, un leggerissimo istante di spensieratezza: il numero 10 della Juventus si sarebbe rimproverato e tormentato per quella gomitata, lavorando tutti i giorni sul campo. Ora il pensiero è soltanto sull’ Udinese e sulla qualificazione alla prossima Champions League. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

