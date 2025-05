Yeremay Juventus un club di Serie A serra le fila per avere la giovane ala spagnola | è disposto a pagare la sua clausola rescissoria! La notizia

La Juventus é pronta a fare un passo decisivo per Yeremay Hernandez, giovane ala spagnola. Il club bianconero, disposto a pagare la clausola rescissoria, intende rafforzare il proprio organico con questo talentuoso giocatore. Tuttavia, il Como non si arrende e continua a esercitare una pressione per assicurarselo. La sfida di mercato si infiamma.

Yeremay Juventus, quel club di Serie A prova ad affondare il colpo sulla giovane ala spagnola: pronto il pagamento della clausola!. Il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez. Ormai da tempo sull’ala spagnola classe 2002, i lariani vogliono concretizzare il pressing con un’offerta. I dettagli li svela Matteo Moretto sul proprio profilo X. Stando a quanto riporta il giornalista, il club lombardo sarebbe disposto a coprire l’Inter clausola rescissoria che lega il giocatore al Deportivo La Coruña. Juve avvisata. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yeremay Juventus, un club di Serie A serra le fila per avere la giovane ala spagnola: è disposto a pagare la sua clausola rescissoria! La notizia

