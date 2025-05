Prestazioni avanzate e design curato caratterizzano POCO X7 Pro, un dispositivo Xiaomi che si posiziona nella fascia medio gamma, ma dalle prestazioni che eguagliano un top. Ora, su Amazon, è in super offerta lampo: 329,90€, anziché 429,90€, grazie a uno sconto del 16% e a un coupon aggiuntivo di 30€. Prendilo con questo mega sconto Fotocamera eccellente e autonomia lunghissima. Tra i punti di forza dello Xiaomi POCO X7 Pro spicca il processore D8400-Ultra, progettato per offrire un equilibrio tra potenza e consumo energetico. La batteria da 6.000mAh, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da 90W, garantisce tempi di ricarica ridotti e una lunga autonomia. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal sistema Smart Charging Engine, che ottimizza il processo di ricarica e preserva la durata della batteria, anche in condizioni di basse temperature. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Xiaomi POCO X7 Pro a prezzo bomba: risparmi 100€ con lo sconto e il coupon