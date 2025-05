Xiaomi è pronta al grande passo A fine maggio arriva il suo primo processore per smartphone a 3 nm

Xiaomi si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone con l’arrivo del suo primo processore a 3 nm, il Xring 01, previsto per fine maggio. Questo innovativo chip segna un passo significativo verso l'integrazione più stretta tra hardware e software, promettendo ottimizzazioni nei costi e facilitazioni negli aggiornamenti, aprendo nuove prospettive per i dispositivi mobili.

Si chiamerà Xring 01 e il nome è un chiaro riferimento alla voglia di collegare hardware e software in modo più stretto. Ottimizzando anche i costi e facilitando gli aggiornamenti nel tempo.

