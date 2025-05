Xbox Series S torna a 299 euro L' offerta su Amazon

L'Xbox Series S torna in offerta su Amazon a soli 299 euro! Dopo un recente aumento di prezzo, questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nella nuova generazione di console o scoprire per la prima volta l'ecosistema Xbox. Non lasciarti sfuggire questa occasione! Leggi tutto...

Di recente è salita di prezzo, ma ora è in offerta su Amazon. Una buona occasione per entrare nella nuova generazione o entrare per la prima volta nell'ecosistema Xbox. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Xbox Series S torna a 299 euro. L'offerta su Amazon

