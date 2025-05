xbox la nuova console avrà un processore arm suggerisce un annuncio di lavoro di qualcomm

Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Qualcomm ha riacceso le speculazioni su una possibile Xbox di nuova generazione dotata di processore ARM. Il testo parla chiaramente di supportare “le attività di vendita per le prossime generazioni di Surface e Xbox con soluzioni Snapdragon”. L’idea di una console Xbox con architettura ARM – una novità assoluta rispetto agli attuali processori AMD x86 – ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti. Ma le cose potrebbero non essere così rivoluzionarie come sembrano. Sebbene il riferimento a Xbox sembri inequivocabile, le fonti più attendibili, come Windows Central e Thurrott, precisano che non ci sono piani concreti per dotare la prossima Xbox di chip Qualcomm. Il vero obiettivo dell’annuncio potrebbe riguardare la compatibilità dell’app Xbox e dei servizi Game Pass su dispositivi Surface ARM-based, e non una console standalone. 🔗Leggi su Game-experience.it

