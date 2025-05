X- Men | voci clamorose sul cast avrebbero svelato i tre protagonisti del reboot Marvel

Nuove indiscrezioni sul reboot di X-Men rivelano che i Marvel Studios puntano su tre protagonisti chiave. Le voci si intensificano attorno a potenziali interpreti per Professor X e Jean Grey, mentre Jake Schreier è stato scelto come regista per questo attesissimo progetto. Scopriamo i dettagli e le aspettative per questa nuova avventura mutante.

Nuove voci sul reboot di X-Men riferiscono che i Marvel Studios costruiranno la storia attorno a tre personaggi specifici e anticipano i possibili interpreti di Professor X e Jean Grey. Dopo l'annuncio che sarà Jake Schreier il regista deputato a occuparsi del reboot di X-Men targato Marvel Studios, non sono i molti a stupirsi alla notizia che il suo potere sulla scelta del cast sarà limitata. In più occasioni è stato ribadito che i registi chiamati da Marvel hanno spesso potere decisionale limitato a fronte delle esigenze dello studio. Tra i dettagli rivelati dall'insider Jeff Sneider c'è però un'importante anticipazione che riguarda il focus del film. I Marvel Studios starebbero costruendo storia e cast intorno a tre personaggi principali: si tratta di Charles XavierProfessor X, Scott SummersCiclope d Jean GreyMarvel . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X- Men: voci clamorose sul cast avrebbero svelato i tre protagonisti del reboot Marvel

