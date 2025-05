WWE | Tre nuovi atleti olimpici per NXT

La WWE continua a espandere il suo roster, accogliendo tre nuovi atleti olimpici in NXT. Dopo leggende come Kurt Angle e Gable Steveson, la federazione punta su talenti che, pur non avendo conquistato medaglie, portano con sé una straordinaria esperienza sportiva. Scopriamo insieme questi nuovi protagonisti del ring, pronti a scrivere la loro storia nel mondo del wrestling.

Nella sua storia, la WWE ha visto passare diversi atleti olimpici. Non solo medaglie d'oro come Kurt Angle e Gable Steveson, ma anche atleti che hanno avuto modo di mettersi alla prova ai Giochi Olimpici senza salire sul podio, come Chad Gable o l'ultimo arrivato Jeff Cobb. E con il programma Next In Line e la nuova linea di NXT saranno sempre più gli atleti a tentare una nuova carriera a Stamford. Tre nuovi ingressi, direttamente dalle Olimpiadi. Proprio ieri, infatti, l'account ufficiale della NXT ha confermato la firma di tre nuovi atleti olimpici internazionali, che si alleneranno a Orlando, al Performance Center. Il primo è Shady Elnahas, canadese di 27 anni, judoka che non solo ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, ma ha anche vinto 5 medaglie d'oro ai Giochi Pan-Americani dal 2019 al 2024.

