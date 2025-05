WWE | Svelati i primi due match di qualificazione per Money in the Bank 2025

La WWE prepara il terreno per Money in the Bank 2025 con la puntata di SmackDown di questa sera, che segna l'inizio delle qualificazioni. Due emozionanti triple threat daranno inizio ai ladder match, mentre Tiffany Stratton difenderĂ il suo titolo contro Nia Jax. Scopri tutte le novitĂ con @RealNickAldis!

La puntata di SmackDown di questa sera darĂ il via alle qualificazioni per i ladder match di Money in the Bank con due triple threat. In programma anche il match titolato tra Tiffany Stratton e Nia Jax. Al via le qualificazioni per Money in the Bank. @RealNickAldis has all the news regarding tonight's #SmackDown including the start of #MITB Qualifying Matches and a HUGE championship main event! 8ET7CT on @USANetwork pic.twitter.comWxRwWIN70W — WWE (@WWE) May 16, 2025 Il General Manager di SmackDown, Nick Aldis, ha annunciato tramite un video sui social media che nella puntata di stasera inizieranno le qualificazioni per i ladder match di Money in the Bank. Due triple threat match apriranno ufficialmente la strada verso l’evento premium del prossimo mese. Da un lato, Chelsea Green, Alexa Bliss e Michin si affronteranno in un match valido per la qualificazione al ladder match femminile. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Svelati i primi due match di qualificazione per Money in the Bank 2025

