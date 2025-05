WWE | Liv Morgan pronta al rientro dopo le riprese cinematografiche

Dopo una grandissima annata in WWE, che l’ha vista dominare per lunghi mesi la scena femminile di RAW prima come campionessa mondiale e poi come campionessa di coppia accanto a Raquel Rodriguez, Liv Morgan ha ottenuto alcune settimane lontano dal ring. Non per vacanze o relax, ma per le riprese del suo primo ruolo cinematografico: ha infatti recitato in Bad Lieutenant: Tokyo, il nuovo film di Takashi Miike. La sua assenza dalle scene però sembra ormai agli sgoccioli. Rientro vicino. Come riportato da Mike Johnson di PW Insider, infatti, nei giorni scorsi Liv ha concluso le riprese delle sue scene, ed è quindi prossima al rientro. Se dovesse comparire nella prossima puntata di RAW, avrebbe perso soltanto due settimane di show. Ma come sono andate le riprese? Molto bene, secondo altri membri del cast. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

