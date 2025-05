WWE | Kayden Carter guarda avanti nuovi inizi dopo la WWE

Kayden Carter, ex campionessa di coppia femminile WWE, affronta nuovi inizi dopo il suo recente licenziamento. Attiva sui social, ha condiviso con i suoi follower le aspirazioni future, lasciando intravedere entusiasmo e determinazione. Con il suo nome originale, Lacey Lane, Carter è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera.

Kayden Carter non perde tempo e guarda subito avanti dopo il suo licenziamento dalla WWE. L’ex campionessa di coppia femminile ha aggiornato i suoi follower su Instagram, condividendo i suoi piani per il futuro. Conosciuta all’inizio della sua carriera come Lacey Lane, Carter ha chiarito che non ha alcuna intenzione di uscire dai riflettori: “Voglio solo dirvi che continuerò il mio percorso nella creazione di contenuti” ha detto Carter. “Spero di poter continuare a intrattenervi con i miei sketch divertenti, le recensioni di cibo e tutto ciò che riguarda la mia vita. Amo condividere tutto questo con voi, quindi spero che continuerete a seguirmi in questa nuova avventura. Un brindisi ai nuovi inizi.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lacey Lane (@laceyylane) Il messaggio arriva dopo il suo licenziamento ufficiale dalla WWE avvenuto il 2 maggio, parte di una serie di tagli post-WrestleMania che ha coinvolto altri 16 talenti. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Kayden Carter guarda avanti, nuovi inizi dopo la WWE

