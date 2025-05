Wiim scatenata | arrivano Amp Ultra e Sub Pro per una gamma sempre più ampia

Wiim si prepara a stupire al Monaco High-End con l'arrivo degli amplificatori Amp Ultra e Sub Pro, ampliando la sua gamma di prodotti audio. In attesa di queste novità, il pubblico potrà scoprire un nuovo amplificatore integrato con funzionalità di streaming e un innovativo subwoofer attivo, entrambi in arrivo dopo l'estate.

Al Monaco High-End si moltiplicano le novità Wiim con un nuovo amplificatore integrato con streaming e un inedito subwoofer attivo, entrambi arriveranno dopo l’estate. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Wiim scatenata: arrivano Amp Ultra e Sub Pro per una gamma sempre più ampia

WiiM Amp Ultra, Sub Pro e Sound: nuova gamma audio smart per fare concorrenza a Sonos

Riporta afdigitale.it: WiiM presenta Amp Ultra, Sub Pro e Sound: più potenza, qualità audio hi-fi, correzione ambientale automatica e piena integrazione multiroom in un ecosistema sempre più completo che inizia seriamente a ...

Elipson Connect 2130 Xi: l'ampli-streamer compatto che sfida il WiiM Amp Pro

Secondo afdigitale.it: Poco appariscente nel suo look austero e "professionale", l'Elipson Connect 2130 Xi riserva in realtà più di una sorpresa, soprattutto se cercate un ampli-streamer potente.

WiiM ULTRA | il nuovo preamplificatore

WiiM ULTRA, impossibile di meglio Preamplificatore con streamer e DAC di livello Hi-End a meno di 400€, questo è WiiM ULTRA, da Linkplay, azienda leader indiscussa nella tecnologia audio di alto livello, che entra a far parte del portfolio Audiogamma.