A Firenze, il 16 maggio 2025, 400 studenti universitari toscani si sono riuniti nell'aula magna del polo universitario di Novoli per porre domande agli eletti a Bruxelles. Tematiche cruciali come disoccupazione giovanile, riarmo europeo, cybersicurezza, salario minimo e partecipazione sono state al centro del dibattito, chiedendo maggiore concretezza da parte dell'Europa sui temi che toccano direttamente le loro vite.

Firenze, 16 maggio 2025 – Disoccupazione giovanile, riarmo europeo, cybersicurezza, salario minimo e partecipazione. Sono solo alcuni dei temi su cui questa mattina, nell’aula magna del polo universitario di Novoli, 400 studenti universitari toscani hanno interrogato alcuni degli eletti a Bruxelles. L’occasione è stata l’iniziativa “What are EU doing? Le domande dei giovani agli europarlamentari tra disinformazione, autocrazie e difesa”, un evento pensato per dare spazio diretto al confronto tra politica e nuove generazioni. A rispondere, uno dopo l’altro, con 60 secondi a testa – il tempo che spetta anche agli interventi al parlamento europeo – sono stati cinque eurodeputati: Salvatore De Meo (Forza Italia), Gaetano Pedullà (Movimento 5 Stelle), Ignazio Marino (Alleanza Verdi e Sinistra, in collegamento), Dario Nardella (Partito Democratico) e Francesco Torselli (Fratelli d’Italia). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "What are EU doing?". Firenze, gli studenti interrogano l’Europa: "Più concretezza sui temi a noi vicini”

