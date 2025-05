WeShort e CiaoCicciQuantum | nasce il primo chatbot AI per rivoluzionare lo scouting nel cinema

WeShort, la piattaforma pugliese leader nel cinema breve on-demand, e CiaoCicciQuantum, innovativa startup specializzata in AI conversazionale, annunciano oggi una partnership strategica che segna un’ importante evoluzione nel panorama dell’intrattenimento digitale italiano. Nasce Shortie, un chatbot AI avanzato che rivoluzionerà la gestione delle comunicazioni con la community di filmmakers, i processi di scouting e la gestione operativa nel settore del cinema breve. Shortie è stato progettato specificamente per ottimizzare le interazioni con registi, produttori e partner, automatizzando i processi di scouting di nuovi cortometraggi e semplificando le operations interne di WeShort. Questo strumento innovativo permetterà alla piattaforma di gestire in modo più efficiente l’acquisizione di nuovi contenuti per il suo catalogo di oltre 3. 🔗Leggi su Screenworld.it

