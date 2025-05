Web tax come l' Europa potrebbe usarla per ripagare 350 miliardi di debito post Covid e vendicarsi dei dazi di Trump

La web tax proposta dall'Europa potrebbe rappresentare una strategia innovativa per ripagare il debito di 350 miliardi accumulato durante la pandemia, nonché una forma di risposta ai dazi imposti da Trump. Un documento riservato ottenuto da Politico svela i dettagli di questa iniziativa, che potrebbe innescare tensioni con l'amministrazione americana.

L'idea in un documento riservato ottenuto da Politico. L'iniziativa rischia di creare tensioni con l'amministrazione americana

Contro i dazi la web tax, Apple è nel mirino, ma il conto potrebbe arrivare a tutti

si profila una nuova grana in Europa. Non si tratta di tasse sulle importazioni, ma del ritorno di una proposta fiscale a lungo discussa: la web tax. Inizialmente concepita per garantire una ...

