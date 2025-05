Walter Magrin aderisce a Forza Italia

Walter Magrin, vicesindaco di Traona, si unisce a Forza Italia, portando nuova energia al partito in provincia di Sondrio. La sua nomina a commissario cittadino rappresenta un passo significativo per la formazione politica, che punta a rafforzare la propria presenza nella comunità valtellinese. L'ingresso di Magrin è accolto con entusiasmo da parte del partito.

Nuovo innesto in Forza Italia in provincia di Sondrio: il partito, infatti, ha annunciato l'adesione del vicesindaco di Traona Walter Magrin che, contestualmente, è stato nominato commissario cittadino della formazione politica nella cittadina valtellinese.

