La Vuelle rimane in silenzio dopo una settimana di pausa, in attesa di confermare le voci che circolano riguardo alla riconferma dello staff tecnico per la prossima stagione. Mentre i dubbi si accumulano, tutte le attese si concentrano su un possibile annuncio che potrebbe delineare il futuro della squadra e rinvigorire l’entusiasmo dei tifosi.

Trascorsa la prima settimana senza partite, la Vuelle rimane ancora dietro il sipario in attesa di svelare, o meglio di confermare, le notizie che circolano ormai da giorni e cioè la riconferma dello staff tecnico alla guida della squadra per la stagione ventura. Le parti avrebbero trovato l'accordo (biennale) ormai da una settimana, ma le firme sui contratti ancora non sono state messe e per questo la panchina biancorossa viene data come disponibile ad altri approdi. Nel frattempo però almeno un paio di indizi giocano a favore della conferma di Leka: sui social è apparso il manifesto del "Camp Coach Leka 2025" che si terrà in Albania, alla Goga Basket Arena di Durazzo, dal 9 al 14 giugno e che annuncia la partecipazione dell'intero staff della Vuelle, con Giacomo Baioni, Luca Pentucci e il preparatore Roberto Venerandi.

Vuelle, sciolti i dubbi: Leka resta al suo posto

