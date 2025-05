Voto fuori sede verifiche da fare

A causa di un problema tecnico, il Comune di Urbino avvisa che potrebbe non aver ricevuto le e-mail inviate entro il 5 maggio per il voto da fuori sede in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno. Si invita quindi tutti gli interessati a verificare la propria richiesta per garantire il diritto di voto.

A causa di un problema tecnico, il Comune di Urbino potrebbe non aver ricevuto le e-mail inviate entro il 5 maggio per votare a Urbino da fuori sede, in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno. Il Comune invita tutti gli interessati che abbiano inviato la richiesta entro i termini a verificare, entro domani, la corretta ricezione della propria istanza, contattando l’Ufficio elettorale al numero 0722 309358 (attivo dalle 9 alle 18). Nessuna modifica sarà possibile dopo il 17 maggio. Cinque saranno i quesiti sottoposti ai votanti, quattro dei quali propongono abrogazioni e riguardano licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti (Jobs Act), tetto alle indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, contratti a termine, responsabilità solidale negli appalti in merito agli infortuni sul lavoro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voto fuori sede, verifiche da fare

