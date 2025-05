voti ai manager di ats e asst ci furono errori ora regione lombardia corre ai ripari

Era il 20 dicembre 2024 quando furono rese pubbliche le valutazioni per i dirigenti sanitari della Lombardia riferite all’anno precedente. I manager di Ats e Asst venivano valutati in base agli obiettivi strategici da un comitato ristretto formato dal presidente Attilio Fontana, dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso e dell’assessore al Bilancio Marco Alparone. Naturalmente a seguito di quelle valutazioni ci fu un giro di valzer di poltrone. Al primo posto c’erano tre dirigenti sanitari, tutti con un punteggio di 85 su 100: la direttrice sanitaria dell’Asst Fatebenefratelli Sacco Maria Grazia Colombo, la direttrice generale dell’Ats Pavia Lorella Cecconami e Marco Trivelli, direttore generale dell’Asst Lecco per il suo lavoro Asst Brianza. Al secondo posto i manager con una valutazione di 83 su 100 e al terzo posto di 81 su 100. 🔗Leggi su Bergamonews.it

